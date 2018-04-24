Комитет Сената США поддержал кандидатуру Помпео на должность секретаря Госдепа
24 апреля, 2018, 08:57
Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутую президентом Дональдом Трампом на должность госсекретаря США
Об этом сообщает Reuters.
11 республиканцев в составе Комитета поддержали кандидатуру Помпео, 9 демократов выступили против.
Лидер большинства Митч Макконнелл заявил, что в Сенате достаточно голосов, чтобы утвердить Помпео на посту в течение недели. Это позволит Помпео принять участие в саммите НАТО в пятницу, 27 мая.
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- Напомним, ранее президент СШАП Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.
- На должность директора ЦРУ президент США назначил Джина Геспел, которая ранее была первым заместителем главы ведомства. Геспел имеет 30-летний опыт работы в ЦРУ и стала первой в истории женщиной, возглавившей это ведомство.
- Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине, должны оставаться в силе.
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