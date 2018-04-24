Комитет Сената США поддержал кандидатуру Помпео на должность секретаря Госдепа

24 апреля, 2018, 08:57

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутую президентом Дональдом Трампом на должность госсекретаря США

Об этом сообщает Reuters.

11 республиканцев в составе Комитета поддержали кандидатуру Помпео, 9 демократов выступили против.

Лидер большинства Митч Макконнелл заявил, что в Сенате достаточно голосов, чтобы утвердить Помпео на посту в течение недели. Это позволит Помпео принять участие в саммите НАТО в пятницу, 27 мая.

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