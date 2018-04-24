 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Комитет Сената США поддержал кандидатуру Помпео на должность секретаря Госдепа


фото: ABC News
Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутую президентом Дональдом Трампом на должность госсекретаря США

Об этом сообщает Reuters.

11 республиканцев в составе Комитета поддержали кандидатуру Помпео, 9 демократов выступили против.

Лидер большинства Митч Макконнелл заявил, что в Сенате достаточно голосов, чтобы утвердить Помпео на посту в течение недели. Это позволит Помпео принять участие в саммите НАТО в пятницу, 27 мая.

Читайте также: Прощай, Тиллерсон, привет, Помпео. К чему приведет смена руководителей Госдепа и ЦРУ

  • Напомним, ранее президент СШАП Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.
  • На должность директора ЦРУ президент США назначил Джина Геспел, которая ранее была первым заместителем главы ведомства. Геспел имеет 30-летний опыт работы в ЦРУ и стала первой в истории женщиной, возглавившей это ведомство.
  • Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине, должны оставаться в силе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать