Хакеры взломали сайт Минэнергоугля и требуют биткоины за разблокировку

24 апреля, 2018, 10:42

Хакеры заблокировали официальный сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют 0,1 биткоина, что составляет около 22,4 тыс. грн.

Об этом гласит сообщение на главной странице сайта.

“Важные файлы на сайте зашифрованы. Большинство из ваших .php, .css, .js и другие файлы более недоступны. Возможно, вы ищете способы восстановить эти файлы, но не тратьте свое время! Никто не в состоянии расшифровать ваши файлы без специальной службы дешифровки”, - говорится в сообщении хакеров.

Злоумышленники требуют 0,1 биткоина, которые министерство должно уплатить до 20:00. В противном случае хакеры угрожают удалить с сайта все файлы.

Заметим, что хакеры взломали новый сайт, который начал свою работу в этом году. Старая версия Интернет-страницы работает без изменений.