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Хакеры взломали сайт Минэнергоугля и требуют биткоины за разблокировку

Хакеры заблокировали официальный сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют 0,1 биткоина, что составляет около 22,4 тыс. грн.

Об этом гласит сообщение на главной странице сайта.

“Важные файлы на сайте зашифрованы. Большинство из ваших .php, .css, .js и другие файлы более недоступны. Возможно, вы ищете способы восстановить эти файлы, но не тратьте свое время! Никто не в состоянии расшифровать ваши файлы без специальной службы дешифровки”, - говорится в сообщении хакеров.

Злоумышленники требуют 0,1 биткоина, которые министерство должно уплатить до 20:00. В противном случае хакеры угрожают удалить с сайта все файлы.

Заметим, что хакеры взломали новый сайт, который начал свою работу в этом году. Старая версия Интернет-страницы работает без изменений.

  • Напомним, Кабмин Украины зарегистрировал в парламенте законопроект, ужесточающий ответственность за кибератаки на критическую информационную инфраструктуру Украины. Предлагается наказывать нарушителей лишением свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком до трех лет. При других условиях срок лишения свободы может достигать 10 лет.
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