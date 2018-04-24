Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показали новорожденного сына
Об этом сообщает BBC.
По 7:00 после начала родов Кейт Миддлтон в сопровождении принца Уильяма вышла из госпиталя Святой Марии в Лондоне с младенцем на руках. Супружеская пара улыбалась фотографам и позволила сделать первые снимки нового члена королевской семьи.
На вопрос об имени ребенка принц Уильям ответил: "Вы скоро узнаете его".
The Duke and Duchess of Cambridge show off new son outside London hospital https://t.co/lGZ2YAK7um #royalbaby pic.twitter.com/RpcFMzIFNr— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 апреля 2018 г.
Британские СМИ также обратили внимание на платье герцогини, в котором она появилась на публике сразу после родов. Красное платье с белым воротником напоминала пальто матери принца Уильяма Дианы, в котором принцесса Уэльская была одета в день выписки, когда покидала госпиталь Святой Марии с младенцем принцем Гарри.
Герцогиня Кембриджская родила сына 23 апреля в 11:01 (по киевскому времени в 13:01) весом 8 фунтов 7 унций (около 3,9 кг). Принц Уильям присутствовал на родах.
В этой же больнице в 2013 году в королевской пары родился первенец Джордж. Через два года, в мае 2015-го - девочка Шарлотта.
Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской стал пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождения влечет за собой значительные государственные последствия, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.
Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.
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