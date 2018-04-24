 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кадыров обещает бросить за решетку Меркель с Трампом, если они приедут в Чечню


фото: life.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников. Если они приедут в Чечню - их арестуют и заблокируют счета

Об этом сообщают РИА новости.

"Мы также давно ввели ввели санкции Трампа, Меркель и всех остальных. Если они приедут в республику - мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу их заблокируем", - заявил Кадыров в эфире каната "Россия 24".

Такое заявление Кадыров сделал в ответ на сообщения стран Большой семерки о готовности расширить санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.

  • Напомним, в декабре 2017 года США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный список в соответствии с законом, известным как "Акт Магнитского за нарушение прав человека".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать