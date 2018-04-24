Кадыров обещает бросить за решетку Меркель с Трампом, если они приедут в Чечню
24 апреля, 2018, 13:33
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников. Если они приедут в Чечню - их арестуют и заблокируют счета
Об этом сообщают РИА новости.
"Мы также давно ввели ввели санкции Трампа, Меркель и всех остальных. Если они приедут в республику - мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу их заблокируем", - заявил Кадыров в эфире каната "Россия 24".
Такое заявление Кадыров сделал в ответ на сообщения стран Большой семерки о готовности расширить санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.
- Напомним, в декабре 2017 года США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный список в соответствии с законом, известным как "Акт Магнитского за нарушение прав человека".
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