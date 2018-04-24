Гражданскую военизированную охрану на складах боеприпасов заменят солдаты срочной службы

24 апреля, 2018, 16:15

Вместо гражданской военизированной охраны склады с боеприпасами будут охранять солдаты срочной службы.

Об этом сообщил вр.и.о. начальника Центрального управления безопасности военной службы ВСУ полковник Владимир Яцкив, передает РБК-Украина.

"С начала 2018 года для обеспечения надежной охраны и защиты объектов хранения боезапаса введены системы противодействия беспилотным летательным аппаратам; проводится плановая работа по замене гражданских подразделений военизированной охраны штатными воинскими подразделениями охраны и защиты", - отметил Яцкив.

Следовательно, гражданскую военизированную охрану на складах заменят солдаты срочной службы.

Также Яцкив сообщил, что для успешного тушения возможных пожаров на складах боеприпасов уже закупили 23 пожарных машины, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.