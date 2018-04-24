 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гражданскую военизированную охрану на складах боеприпасов заменят солдаты срочной службы


фото: vsr.mil
Вместо гражданской военизированной охраны склады с боеприпасами будут охранять солдаты срочной службы.

Об этом сообщил вр.и.о. начальника Центрального управления безопасности военной службы ВСУ полковник Владимир Яцкив, передает РБК-Украина.

"С начала 2018 года для обеспечения надежной охраны и защиты объектов хранения боезапаса введены системы противодействия беспилотным летательным аппаратам; проводится плановая работа по замене гражданских подразделений военизированной охраны штатными воинскими подразделениями охраны и защиты", - отметил Яцкив.

Следовательно, гражданскую военизированную охрану на складах заменят солдаты срочной службы.

Также Яцкив сообщил, что для успешного тушения возможных пожаров на складах боеприпасов уже закупили 23 пожарных машины, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать