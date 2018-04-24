ГПУ прокомментировала снятие ареста с активов Януковича-младшего

24 апреля, 2018, 20:06

Генпрокуратура решает вопрос проверки законности решения Печерского райсуда о снятии ареста с компаний, связанных с сыном президента-беглеца Александром Януковичем

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"В связи с распространением в СМИ информации о снятии ареста с денежных средств, наложенных на счета юридических лиц, открытых в ПАО "ВБР", которые, по версии следствия, связаны с Александром Януковичем, информируем, что действительно следственным судьей Печерского районного суда. Киева, по мнению следствия необоснованно, отменен арест, наложенный на счета семи юридических лиц”, - говорится в сообщении.

О принятии указанного решения следственного судьи стало известно лишь в апреле текущего года, после поступления вышеуказанного постановления в ГСУ Национальной полиции Украины. В Генеральную прокуратуру Украины постановление вообще не поступало.

На данное время ГПУ решает вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР для проверки законности решения Печерского райсуда по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления".

С целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве ГСУ Национальной полиции Украины назначено служебное расследование.