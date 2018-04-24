ГПУ прокомментировала снятие ареста с активов Януковича-младшего
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"В связи с распространением в СМИ информации о снятии ареста с денежных средств, наложенных на счета юридических лиц, открытых в ПАО "ВБР", которые, по версии следствия, связаны с Александром Януковичем, информируем, что действительно следственным судьей Печерского районного суда. Киева, по мнению следствия необоснованно, отменен арест, наложенный на счета семи юридических лиц”, - говорится в сообщении.
О принятии указанного решения следственного судьи стало известно лишь в апреле текущего года, после поступления вышеуказанного постановления в ГСУ Национальной полиции Украины. В Генеральную прокуратуру Украины постановление вообще не поступало.
На данное время ГПУ решает вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР для проверки законности решения Печерского райсуда по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления".
С целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве ГСУ Национальной полиции Украины назначено служебное расследование.
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Напомним, 16 апреля украинские СМИ сообщали, что в феврале Печерский райсуд снял арест с денежных средств, которые принадлежали ООО "Лайтрум", ООО "Мелон 8”, ООО "Бенефит-Консалт", ООО Араніт К", ООО "Квардіс Н”, ООО Типикон А", ООО "Вектор-Перспектива", ООО "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", ООО “Лайтрум”, "Аскор-Инвест”, ООО "Финансовая Группа "Леголас" и другие. Считается, что эти компании связаны с сыном президента-беглеца Александром Януковичем.
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Впоследствии Печерский суд заявил, что Янукович-младший не фигурирует в деле об аресте средств этих компаний.
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