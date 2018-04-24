G7 призывает Украину создать Антикоррупционный суд за рекомендациями Венецианской комиссии
Об этом сообщает РБК-Україна.
Страны-члены "Большой семерки" в совместном коммюнике призвали Украину создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Коммюнике приняли по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто.
"Мы поддерживаем нашу поддержку реформ в Украине и поощряем шаги, предпринятые сейчас, особенно в сферах децентрализации и экономического роста. Мы настоятельно призываем правительство Украины продолжить прогресс в направлении реформ. Это включает создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в коммюнике .
Также, глава МИД призвал украинское правительство к прогрессу в проведении реформ избирательного законодательства и до принятия закона о национальной безопасности.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Впрочем, в МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко считают, что закон об Антикоррупционном суде отвечает требованиям Венецианской комиссии.
- В Администрации президента обещают, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.
- Всемирный банк требует от Украины изменить законопроект об антикоррупционном суде согласно рекомендациям Венецианской комиссии для получения финансовой поддержки в размере $ 800 млн.
- Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.
- Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде изменят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и МВФ.
- В феврале посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Антикоррупционный суд должен соответствовать требованиям Венецианской комиссии.
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