G7 призывает Украину создать Антикоррупционный суд за рекомендациями Венецианской комиссии

24 апреля, 2018, 11:12

Глава Министерства иностранных дел стран G7 призвал украинскую власть к созданию Антикоррупционного суда в Украине за рекомендациями Венецианской комиссии

Об этом сообщает РБК-Україна.

Страны-члены "Большой семерки" в совместном коммюнике призвали Украину создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Коммюнике приняли по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

"Мы поддерживаем нашу поддержку реформ в Украине и поощряем шаги, предпринятые сейчас, особенно в сферах децентрализации и экономического роста. Мы настоятельно призываем правительство Украины продолжить прогресс в направлении реформ. Это включает создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в коммюнике .

Также, глава МИД призвал украинское правительство к прогрессу в проведении реформ избирательного законодательства и до принятия закона о национальной безопасности.