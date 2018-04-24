Федерация футбола Украины бойкотирует конгресс ФИФА в России

24 апреля, 2018, 16:03

Федерация футбола Украины решила не принимать участия в конгрессе ФИФА, который состоится в июне в России

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании исполкома ФФУ, на котором решили не делегировать своих представителей на 68-й конгресс Международной федерации футбольных ассоциаций 12-13 июня.

Интересы Украины на конгрессе, который будет предшествовать старту чемпионата мира по футболу, будет представлять временный поверенный в делах нашего государства в Российской Федерации Руслан Нимчинский. Такое решение принято, чтобы избежать возможных санкций, которые могут быть применены к ФФУ за отсутствие представителя от Украины на конгрессе ФИФА.