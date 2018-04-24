Facebook позволит оспаривать удаление отдельных постов
"Компания Facebook Inc во вторник опубликовала свод правил в типах сообщений, публикацию которых она позволяет в своей социальной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение многих лет компания Facebook имела "общественные стандарты", которые регулируют то, какой контент разрешено публиковать в социальной сети, а какой - нет. Но в общем доступе была лишь относительно короткая и общая версия свода правил, в то время как у компании был гораздо более подробный внутренний документ.
Сейчас на своем веб-сайте Facebook предоставила более полную версию правил, чтобы устранить путаницу и быть более открытой в отношении работы с контентом.
Опубликованные правила впервые дадут возможность пользователям социальной сети обжаловать решение модераторов об удалении отдельного контента. Раньше можно было обжаловать только удаление учетных записей, групп и страниц.
Отмечается, что Facebook также начнет объяснять конкретную причину, по которой контент можно будет изъять из публичного доступа.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователя Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
- 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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