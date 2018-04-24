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Facebook позволит оспаривать удаление отдельных постов

Компания Facebook опубликовала свод стандартов, которые регулируют работу ее сотрудников с опубликованным в социальной сети контентом
Об этом сообщает Reuters.

"Компания Facebook Inc во вторник опубликовала свод правил в типах сообщений, публикацию которых она позволяет в своей социальной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение многих лет компания Facebook имела "общественные стандарты", которые регулируют то, какой контент разрешено публиковать в социальной сети, а какой - нет. Но в общем доступе была лишь относительно короткая и общая версия свода правил, в то время как у компании был гораздо более подробный внутренний документ.

Сейчас на своем веб-сайте Facebook предоставила более полную версию правил, чтобы устранить путаницу и быть более открытой в отношении работы с контентом.

Опубликованные правила впервые дадут возможность пользователям социальной сети обжаловать решение модераторов об удалении отдельного контента. Раньше можно было обжаловать только удаление учетных записей, групп и страниц.

Отмечается, что Facebook также начнет объяснять конкретную причину, по которой контент можно будет изъять из публичного доступа.

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