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Джорджа Буша-старшего госпитализировали на следующий день после похорон его жены

Бывший президент США Джорж Буш-старший попал в одну из клиник Хьюстона, причиной госпитализации стала инфекция

Об этом сообщил пресс-секретарь экс-главы государства Джим Макграт в Twitter.

Отмечается, что Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, 22 апреля, утром, на следующий день после похорон своей жены Барбары Буш.

Джорж Буш-старший был 41-м президентом США и возглавлял страну с 1989 по 1993 годы. Он является отцом 43-го президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, который занимал должность президента два срока подряд — с 2001 по 2009 год.

  • Напомним, 17 апреля в США умерла бывшая первая леди США Барбара Буш , жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.
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