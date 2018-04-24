Джорджа Буша-старшего госпитализировали на следующий день после похорон его жены

24 апреля, 2018, 09:36

Бывший президент США Джорж Буш-старший попал в одну из клиник Хьюстона, причиной госпитализации стала инфекция

Об этом сообщил пресс-секретарь экс-главы государства Джим Макграт в Twitter.

Отмечается, что Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, 22 апреля, утром, на следующий день после похорон своей жены Барбары Буш.

Джорж Буш-старший был 41-м президентом США и возглавлял страну с 1989 по 1993 годы. Он является отцом 43-го президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, который занимал должность президента два срока подряд — с 2001 по 2009 год.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President bush ' s health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD — Jim McGrath (@jgm41) 23 апреля 2018 г.