Четверо украинских военных пострадали в результате обстрелов оккупантов на Донбассе

24 апреля, 2018, 19:35

В первую половину суток российско-оккупационные боевики 28 раз обстреляли украинские опорные пункты

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 24 апреля зафиксировані 28 обстрелов украинских опорных пунктов.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов противник обстрелял наши позиции в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкина. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Ломакина, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - возле Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, а из стрелкового оружия - в районе Каменки. Кроме того, защитников Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении запрещенные 120- и 82-мм минометы оккупанты применили по украинским позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм - вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Валуйское.

В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения. Наших защитников доставили в лечебные учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь.