42% жителей Донецкой области считают себя украинцами. Опрос

24 апреля, 2018, 23:01

В 2017 году наблюдается рост уровня гражданской идентичности на подконтрольной части Донецкой области: сейчас 42% жителей считают себя украинцами, против 32% в 2016 году

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольной и неподкотрольной Украине территорий Донецкой области" по заказу Министерства информационной политики Украины.

Также опрос показал, что на оккупированной части области прослеживается снижение уровня негативной идентичности: "гражданами ДНР" считают себя 13% людей, по сравнению с 18% в 2016 году.

55% жителей оккупированных территориях считают вооруженный конфликт на Донбассе гражданской войной, однако лишь 31% на подконтрольных территориях признают, что идет война с Россией. В прошлом году эта цифра составляла 22%.

67% граждан на оккупированных территориях не слышали термин "гибридная война”, тем временем 45% жителей подконтрольных Украине городов не знакомы с этим термином.

Наибольшее количество опрошенных на подконтрольных территориях (33%) поддерживает сценарий предоставления оккупированным территориям особого статуса. На оккупированных территориях возросла доля тех, кто также поддерживает предоставление этим территориям особого статуса - 43%. Итак, на оккупированных территориях на сегодня одинаковый уровень поддержки как особого статуса, так и независимости, и равен 43%.