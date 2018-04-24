24 года на должности: МЗ отстранило ректора Одесского медицинского университета
Об этом сообщает сайт Минздрава.
Соответствующий указ об отстранении подписало Министерство здравоохранения. Основанием для этого стал составленный сотрудниками Нацполиции протокол об админправонарушении, связанном с коррупцией.
“Лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, если иное не предусмотрено Конституцией и законами Украины, может быть отстранено от выполнения служебных полномочий по решению руководителя органа (учреждения, предприятия, организации), в котором оно работает, до окончания рассмотрения дела судом.” - ч. 5 статьи 65 Закона Украины “О предотвращении коррупции”
Судебное рассмотрение дела будет осуществлять Приморский районный суд Одессы.
Обязанности ректора будет исполнять проректор по научно-педагогической работе (международным связям)
Валерий Запорожан занимал должность ректора с 1994 года.
- Напомним, 20 февраля МЗ отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.
- 26 февраля студенты и коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку, заявив, что МЗ заставляло их нарушать закон.
- МЗ требует от студентов и работников университета Богомольца не бастовать.
- 28 февраля временно отстраненная от исполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова записала видеообращение с призывом прекратить забастовку.
- 2 марта Окружной административный суд Киева восстановил Амосову на должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца.
- Министерство здравоохранения подало апелляцию на определение суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должность ректора.
- 2 апреля МЗ Украины досрочно разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца Екатериной Амосовой.
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