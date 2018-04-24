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24 года на должности: МЗ отстранило ректора Одесского медицинского университета

Валерий Запорожан
Валерий Запорожан
фото: dumskaya
Ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана отстранили от выполнения служебных обязанностей

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Соответствующий указ об отстранении подписало Министерство здравоохранения. Основанием для этого стал составленный сотрудниками Нацполиции протокол об админправонарушении, связанном с коррупцией.

“Лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, если иное не предусмотрено Конституцией и законами Украины, может быть отстранено от выполнения служебных полномочий по решению руководителя органа (учреждения, предприятия, организации), в котором оно работает, до окончания рассмотрения дела судом.” - ч. 5 статьи 65 Закона Украины “О предотвращении коррупции”

Судебное рассмотрение дела будет осуществлять Приморский районный суд Одессы.

Обязанности ректора будет исполнять проректор по научно-педагогической работе (международным связям)

Валерий Запорожан занимал должность ректора с 1994 года.

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