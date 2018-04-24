15-летняя украинка Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA
24 апреля, 2018, 14:24
Украинская теннисистка Марта Костюк победила в первом раунде турнира WTA в Штутгарте
Об этом сообщает tennisua.org.
В матче первого круга основного раунда турнира киевлянка разгромила 21-летнюю немецкую теннисистку Антонию Лоттнер - 6:4, 6:1. Костюк выиграла восемь из девяти последних геймов встречи.
Костюк впервые сыграет во втором круге турнира WTA Premier. Ее соперница определится в поединке между француженкой Каролин Гарсией и россиянкой Марией Шараповой.
Marta Kostyuk continues her stellar year!— WTA Scores (@Scores_WTA) 24 апреля 2018 г.
Picks up 10th win of 2018 at just 15 years. Cruises past Lottner 6-4, 6-1! Awaits winner of Maria Sharapova or Caroline Garcia. #PorscheTennis
24 winners, 6 aces, 60% 1st serve... exceptionally good. AGAIN JUST 15YO pic.twitter.com/KCCt7qG8xH
- 15-летняя украинка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и стала самой юной участницей соревнований в Штутграте за последние 23 года.
- В минувшие выходные женская сборная Украины проиграла Канаде в Кубке федераций.
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