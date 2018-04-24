 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

15-летняя украинка Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк победила в первом раунде турнира WTA в Штутгарте

Об этом сообщает tennisua.org.

В матче первого круга основного раунда турнира киевлянка разгромила 21-летнюю немецкую теннисистку Антонию Лоттнер - 6:4, 6:1. Костюк выиграла восемь из девяти последних геймов встречи.

Костюк впервые сыграет во втором круге турнира WTA Premier. Ее соперница определится в поединке между француженкой Каролин Гарсией и россиянкой Марией Шараповой.

  • 15-летняя украинка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию и стала самой юной участницей соревнований в Штутграте за последние 23 года.
  • В минувшие выходные женская сборная Украины проиграла Канаде в Кубке федераций.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать