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Задержанного лидера армянской оппозиции Пашиняна не могут найти, - адвокат

В Ереване не могут найти задержанного накануне депутата национального собрания Армении, лидера протестов Никола Пашиняна

Об этом заявил адвокат политика Рустам Бадасян, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в полиции ему подтвердили, что 22 апреля Пашинян находился в Севанском отделении полиции, но был переведен. Куда именно, в полиции сообщить отказались.

Адвокат подчеркнул, что эта ситуация грубо нарушает право Никола Пашиняна на защиту.

Напомним, что Никол Пашинян был задержан 22 апреля в Ереване во время акции протеста.

В общем, 22 апреля было задержано по меньшей мере 277 протестующих.

Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.

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