Из-за ремонтных работ в Киеве 24-27 апреля отключат воду. Список адресов
Об этом сообщает “Киевводоканал".
С 24 по 27 апреля будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
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24 апреля с 09:00 до 21:00 - ул. Большая Васильковская, 129/21 (ж/б); 121 (музей Н. Заньковецкой); ул. Антоновича, 165, 165-А (ж/б);
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24 апреля с 09:30 до 20:00 - ул. Л. Толстого, 13, 15, 15-Б (ж/б); ул. Тарасовская, 1-Б (пр/б); ул. Владимирская, 62 - А (учебный корпус), 66 (НУПТ);
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24 апреля с 22:00 до 08:00 25 апреля - ул. Стрелковая, 12, 14, 16 (больница), 7/6, 16/1;
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25 апреля с 10:00 до 20:00 - ул. Тимирязевская, 22/1, 24, 30, 32, 32-Б, 34, 34-Б (пр/б), 36 (школа № 5); пров. Тимирязевский, 1, 1-Б, 1-Г (пр/б);
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26 апреля с 09:00 до 20:00 - ул. Шолуденко, 14, 16, 18/7 (ж/б); ул. Маршала Рыбалко, 27/6 (завод), 10/8 (фабрика);
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26 апреля с 10:00 до 19:00 - ул. Рубежовская, 60-90 (16 частных домов); ул. Бахмацкая, 1-9 (5 частных домов); ул. Наумова, 15, 17 (предприятие);
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26 апреля с 10:00 до 23:00 - ул. Касияна, 2-А (ж/б); ул. Глушкова, 6 (ж/б);
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26 апреля с 11:00 до 05:00 27 апреля - ул. Полковая, 57-А (ж/б), 57 (мед. заведение); ул. Межевая, 119 (ж/б);
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27 апреля с 09:00 до 17:00 - ул. Большая Васильковская, 129/21 (ж/б), 121 (музей Н. Заньковецкой).