Южная Корея прекратила пропагандистское вещание на границе с КНДР

23 апреля, 2018, 23:02

Накануне встречи руководителей двух корейских государств Южная Корея прекратила пропагандистское радиовещание из громкоговорителей на границе с КНДР

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В распространенном 23 апреля заявлении министерства обороны Южной Кореи отмечается, что решение принято для "снижение военной напряженности между Югом и Севером", а также для создания соответствующей "атмосферы для мирных переговоров".

Это первый случай за два года, когда Сеул останавливает вещание, которое состоит преимущественно из новостей, поп-музыки и критики северокорейского режима. Пхеньян снизил масштабы соответствующей пропаганды в феврале на фоне договоренностей об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должны состояться 27 апреля в поселке Панмунджом, расположенном между двумя Кореями. Западные СМИ сообщают, что на саммите может быть достигнута договоренность о формальном прекращении войны между Севером и Югом, которой до сих пор так и не заключили.

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