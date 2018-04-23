 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Южная Корея прекратила пропагандистское вещание на границе с КНДР

Накануне встречи руководителей двух корейских государств Южная Корея прекратила пропагандистское радиовещание из громкоговорителей на границе с КНДР

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В распространенном 23 апреля заявлении министерства обороны Южной Кореи отмечается, что решение принято для "снижение военной напряженности между Югом и Севером", а также для создания соответствующей "атмосферы для мирных переговоров".

Это первый случай за два года, когда Сеул останавливает вещание, которое состоит преимущественно из новостей, поп-музыки и критики северокорейского режима. Пхеньян снизил масштабы соответствующей пропаганды в феврале на фоне договоренностей об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должны состояться 27 апреля в поселке Панмунджом, расположенном между двумя Кореями. Западные СМИ сообщают, что на саммите может быть достигнута договоренность о формальном прекращении войны между Севером и Югом, которой до сих пор так и не заключили.

Читайте также: "Потепление" между США и КНДР. Что происходит

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать