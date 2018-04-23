Южная Корея прекратила пропагандистское вещание на границе с КНДР
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В распространенном 23 апреля заявлении министерства обороны Южной Кореи отмечается, что решение принято для "снижение военной напряженности между Югом и Севером", а также для создания соответствующей "атмосферы для мирных переговоров".
Это первый случай за два года, когда Сеул останавливает вещание, которое состоит преимущественно из новостей, поп-музыки и критики северокорейского режима. Пхеньян снизил масштабы соответствующей пропаганды в феврале на фоне договоренностей об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должны состояться 27 апреля в поселке Панмунджом, расположенном между двумя Кореями. Западные СМИ сообщают, что на саммите может быть достигнута договоренность о формальном прекращении войны между Севером и Югом, которой до сих пор так и не заключили.
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- Напомним, 6 марта представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.