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Wi-Fi от Иисуса: в Польше начали раздавать интернет со статуи Христа Царя

В польском Свебодзини интернет раздают с памятника Иисусу Христу

Об этом сообщает польское издание WP.finanse.

Десятки передатчиков спрятаны в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа Царя. Как утверждают журналисты веб-сайта Fakt, установка передатчиков интернет-сигнала на памятнике было идеей приходского священника.

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Наличие передатчиков проверили и зафиксировали с помощью дрона. Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера.

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Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне. Приход, который следит за памятником, не комментирует этот вопрос.

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