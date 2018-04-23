23 апреля, 2018, 12:25

В польском Свебодзини интернет раздают с памятника Иисусу Христу

Об этом сообщает польское издание WP.finanse.

Десятки передатчиков спрятаны в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа Царя. Как утверждают журналисты веб-сайта Fakt, установка передатчиков интернет-сигнала на памятнике было идеей приходского священника.

Наличие передатчиков проверили и зафиксировали с помощью дрона. Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера.

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Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне. Приход, который следит за памятником, не комментирует этот вопрос.





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