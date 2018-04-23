Вышел второй сезон сериала "Мир Дикого Запада". Его снимали 2 года

23 апреля, 2018, 14:30

Официально представлен второй сезон популярного фантастического сериала "Мир Дикого Запада"

Об этом пишет The Washington Post.

Первый сезон "Мира Дикого Запада" был представлен в 2016 году и сразу привлек большое внимание зрителей и телекритиков: фантастический проект HBO получил множество положительных отзывов. Так, рейтинг сериала на iMDB составляет 8,9 из 10 на Rotten Tomatoes - 92% из 100.

Фанаты ждали второй сезон "Мира Дикого Запада" почти два года: снять проект за год создатели не могли - пострадало бы качество. Создатели сериала, Джонатан Нолан и Лиза Джой обещали удивить зрителей и сделать продукт не хуже первого сезона.

Наконец 22 апреля вышла первая серия проекта - "Путешествие в ночь". Авторы "Мира Дикого Запада" решили представить второй сезон на инновационном фестивале кино, музыки и медиа в мире, техасском South by Southwest, и позвали соведущим презентации самого Илона Маска.

Тот давно дружит с шоураннером сериала Джонатаном Ноланом: они познакомились на научной конференции и сблизились на почве любви к фантастике. В итоге Нолан снял для бизнесмена проморолик в честь запуска Falcon Heavy, а Маск заявил, что "Мир Дикого Запада" - это футурологический прогноз, который сбудется быстрее, чем все мы думаем.

Второй сезон "Мира Дикого Запада" будет выходить на протяжении нескольких месяцев, по серии раз в неделю. Готовит его телеканал HBO, который также известен другим громким проектом - "Игрой престолов".

Действие в "Мире Дикого Запада" разворачивается в недалеком будущем. Основная интрига сосредоточена вокруг футуристического парка развлечений, населенного андроидами - точными роботизированными копиями людей.

Создатели проекта ставят перед собой и зрителем важные в контексте развития искусственного интеллекта вопрос: может ли быть у робота "свое я", как оно соотносится с современной этикой, а также другие.

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