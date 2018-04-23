Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена необходимыми вакцинами, - МЗ

23 апреля, 2018, 19:16

Впервые за последние 7 лет в Украине имеется достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы, которые в этом нуждаются

Об этом сообщает заместитель Министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, передает Правительственный портал.

"Повышение уровня охвата вакцинацией - приоритет украинского Правительства и команды Министерства. Прививки - это единственная надежная защита от многих инфекционных болезней и способ предупредить опасные осложнения. Я защищаю своих детей вакцинацией от самого рождения и призываю всех родителей это делать", - отметила Стефанишина.

Охват плановыми прививками против кори в 2017 году увеличился более чем вдвое и превысил 90%. В то же время уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк остается критически низким.

По данным Центра общественного здоровья, в прошлом году лишь половину украинских детей в возрасте 18 месяцев вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша и меньше половины взрослых прошли плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Против полиомиелита привито 75%, против гепатита В - 50% детей.

"Мы видим, что все больше детей вакцинируют от кори, потому что сейчас происходит вспышка. Но мы призываем не ждать любых других вспышек, а проводить плановую вакцинацию и от других болезней, таких как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гепатит В связи с плановым календарем прививок", - отметил Владислав Збанацкий, заместитель генерального директора "Центра общественного здоровья".