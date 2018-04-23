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ВОЗ призвала Украину довести уровень вакцинации до 95%


фото: svidok.info
Всемирная организация здравоохранения призывает Украину повысить уровень вакцинации до 95%

Об этом заявил руководитель направления укрепления систем иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Ниязи Чакмак, передает "РБК-Украина".

"Необходимо улучшить охват иммунизацией. Необходимо объяснить важность иммунизации. Уровень вакцинаций должен быть 95%", - сказал Чакмак.

Чиновник ВОЗ отметил важность безопасности использования вакцин и отметил, что благодаря вакцинации западные страны искореняют столбняк, корь и краснуху.

"Все дети должны быть иммунизированы, если имеют соответствующие показания. Граждане должны требовать вакцинацию, потому что это их право. Развитие доверия к вакцинации - наша общая ответственность. Вакцины являются безопасными, люди должны знать об этом. Каждый человек играет важную роль в том, чтобы защитить общество", - добавил Чакмак.

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