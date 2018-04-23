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Венгрия в третий раз заблокировала Комиссию Украина-НАТО на уровне министров


фото: radiosvoboda
Будапешт снова заблокировал встречу на уровне министров Украина-НАТО

Об этом сообщает Укринформ.

Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания Комиссии Украины с НАТО на министерском уровне, выражая таким образом претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

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В четверг, 27 апреля, в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседание Комиссии Украина-НАТО. Все союзники, а также Международный секретариат Альянса поддержали такую инициативу, однако Венгрия ее заветировала.

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