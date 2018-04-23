В Торонто микроавтобус наехал на пешеходов, по меньшей мере 5 раненых
Об этом сообщает “Голос Америки”.
Сначала полиция города сообщила в Twitter, что от восьми до десяти человек ранены. Однако позже правоохранители отметили, что тяжесть ранений неизвестна, а подтверждать количество пострадавших рано. Канадский телеканал CBC News со ссылкой на медиков сообщает об около пятерых раненых.
Правоохранители задержали водителя, на данный момент он находится в полицейском участке. Причины наезда на людей выясняются. Инцидент произошел около 13:30 по местному времени. Местное издание Toronto Star сообщило, что автомобиль съехал с полосы для автомобильного движения на дорожку для пешеходов. Полиция оцепила место происшествия. Движение поездов метро приостановлено.
UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street и Finch Avenue East, for a collision.— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 апреля 2018 г.
A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.
Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl