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В Торонто микроавтобус наехал на пешеходов, по меньшей мере 5 раненых


фото: Twitter
В канадском городе Торонто грузовой микроавтобус наехал на пешеходов

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Сначала полиция города сообщила в Twitter, что от восьми до десяти человек ранены. Однако позже правоохранители отметили, что тяжесть ранений неизвестна, а подтверждать количество пострадавших рано. Канадский телеканал CBC News со ссылкой на медиков сообщает об около пятерых раненых.

Правоохранители задержали водителя, на данный момент он находится в полицейском участке. Причины наезда на людей выясняются. Инцидент произошел около 13:30 по местному времени. Местное издание Toronto Star сообщило, что автомобиль съехал с полосы для автомобильного движения на дорожку для пешеходов. Полиция оцепила место происшествия. Движение поездов метро приостановлено.

 
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