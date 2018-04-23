В Торонто микроавтобус наехал на пешеходов, по меньшей мере 5 раненых

23 апреля, 2018, 22:54

В канадском городе Торонто грузовой микроавтобус наехал на пешеходов

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Сначала полиция города сообщила в Twitter, что от восьми до десяти человек ранены. Однако позже правоохранители отметили, что тяжесть ранений неизвестна, а подтверждать количество пострадавших рано. Канадский телеканал CBC News со ссылкой на медиков сообщает об около пятерых раненых.

Правоохранители задержали водителя, на данный момент он находится в полицейском участке. Причины наезда на людей выясняются. Инцидент произошел около 13:30 по местному времени. Местное издание Toronto Star сообщило, что автомобиль съехал с полосы для автомобильного движения на дорожку для пешеходов. Полиция оцепила место происшествия. Движение поездов метро приостановлено.