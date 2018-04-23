В столице женщина совершила самоубийство, выпрыгнув с 12 этажа

23 апреля, 2018, 18:23

В Оболонском районе Киева от полученных травм скончалась женщина, которая прыгнула с 12 этажа дома

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Сообщается, что погибшая жила в доме со своим сожителем. По его словам, женщина сидела на кухне в это время мужчина вышел в другую комнату, услышал суету и звук раскрытого окна. Когда он зашел, то сожительницы уже не было.

Что толкнуло погибшую покончить с собой, пока неизвестно, однако мужчина предполагает, что женщина была в депрессии из-за недавней смерти его родственницы. Погибшей было около 40 лет. Соседи рассказывают, что сожители злоупотребляли спиртными напитками.