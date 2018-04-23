В Полтаве разбили мемориальную доску участнику АТО

23 апреля, 2018, 10:47

В Полтаве злоумышленники повредили мемориальную доску, посвященную участнику АТО Серию Лымарю

Об этом сообщает ГУ НП Полтавщины.

О повреждении сообщил местный житель 23 апреля. Мемориальная доска размещена на фасаде дома по улице Алмазной, 9.

Сейчас полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к содеянному. Преступление квалифицируют по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сергей Лымарь погиб 21 августа 2014 года во время выполнения боевого задания, в результате артиллерийского обстрела вблизи села Старогнатовка Донецкой области. Военнослужащий был старшим лейтенантом, командиром радиовзвода Объединенного полевого узла связи Генштаба ВСУ.

В 2014 году президент Порошенко посмертно наградил Сергея Лымаря орденом Богдана Хмельницкого III степени и присвоил ему звание капитана.