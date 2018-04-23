 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Полтаве разбили мемориальную доску участнику АТО


фото: поліція Полтавщини
В Полтаве злоумышленники повредили мемориальную доску, посвященную участнику АТО Серию Лымарю

Об этом сообщает ГУ НП Полтавщины.

О повреждении сообщил местный житель 23 апреля. Мемориальная доска размещена на фасаде дома по улице Алмазной, 9.

Сейчас полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к содеянному. Преступление квалифицируют по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сергей Лымарь погиб 21 августа 2014 года во время выполнения боевого задания, в результате артиллерийского обстрела вблизи села Старогнатовка Донецкой области. Военнослужащий был старшим лейтенантом, командиром радиовзвода Объединенного полевого узла связи Генштаба ВСУ.

В 2014 году президент Порошенко посмертно наградил Сергея Лымаря орденом Богдана Хмельницкого III степени и присвоил ему звание капитана.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать