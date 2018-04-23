В Польше стартовал проект по бесплатному трудоустройству украинцев

23 апреля, 2018, 19:27

В Польше начали проект "Партнерство и трудоустройство", который поможет украинцам устраиваться на работу бесплатно

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Всеукраинскую ассоциацию компаний по международному трудоустройству.

Проект должен, с одной стороны, привести к преодолению мошенничества при трудоустройстве украинцев в Польше, а с другой - организовать нормальное функционирование рынка международного трудоустройства украинцев.

"Одним из факторов преодоления мошенничества будет бесплатное трудоустройство. Украинцы не должны платить деньги за свое трудоустройство за рубежом, а компании-посредники будут получать доход не от физлиц, а от работодателей, которые ищут для себя персонал. Таким образом, бесплатное трудоустройство нанесет удар по мошеннических схемах недобросовестных компаниях, которые теперь не смогут дурить головы украинцам и брать деньги за якобы поиск работы, а на самом деле неизвестно за что", - отметили в ассоциации.

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Президент ассоциации Василий Воскобойник отметил, что, на его взгляд, в Украине недостаточно делается для того, чтобы защитить украинских заробитчан и организовать нормальное функционирование рынка международного трудоустройства.

"Украинцам необходимо знать, что искать работу в Польше нужно только через лицензированные компании, которые несут ответственность за то, куда они отправляют людей. Кроме того, трудоустраиваться лучше на больших предприятиях, где выплата зарплаты идет на банковскую карту, соблюдаются все предусмотренные польским законодательством нормы охраны труда и социальное страхование", - подчеркнул Воскобойник.