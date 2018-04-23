В Польше разогнали неонацистский концерт. Один из задержанных - брат депутата от правящей партии

23 апреля, 2018, 10:55

В ходе акции в польском городе Дзержоньови, где должен был состояться концерт местной неонацистской группы, были задержаны двое человек. Один из них - родной брат депутата Сейма от правящей партии "Право и справедливость"

Об этом сообщил представитель прокуратуры города Свидница Томаш Орепук в разговоре с изданием gazeta.pl

Правоохранители ABW (Агентство внутренней безопасности) провели спецоперацию, в результате которой задержали организаторов концерта неофашистской группы. Концерт должен был состояться в городе Дзержонюв, который расположен в Нижней Силезии, недалеко от Вроцлава.

Задержали двух человек. В понедельник 23 апреля им будет предъявлено обвинение.

Как сообщают польские СМИ, один из задержанных - главарь неонацистского подпольного движения, другой - брат депутата правящей партии "Право и справедливость" Петра Бабяжа, главного подозреваемого в финансовых аферах Польского Красного Креста.

Еще одно неонацистское мероприятие состоялось 22 апреля в воскресенье в городе Остриц, который находится на границе Польши и Германии. Там устроили закрытый концерт под названием "Щит и меч" по случаю годовщины рождения Адольфа Гитлера 20 апреля.

Неонацистский фестиваль решительно не понравился жителям города. В ответ они организовали "Праздник мира" - с целью показать, что исповедуют другие ценности.

Krzysztof S. pseud. Słowik z Dzierżoniowa, jeden z przywódców neonazistowskiego podziemia, jest już w rękach policji. Podczas wczorajszej akcji zatrzymano jeszcze jednego z organizatorów. O Club28 (Blood & Honour) pisałem https://t.co/6Wr2bX4Jl8. tutaj https://t.co/ViN4oNC1rQ — Jacek Harłukowicz (@JHarlukowicz) 22 апреля 2018 г.