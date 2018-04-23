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В Польше нашли мертвым 23-летнего ветерана АТО

В Польше погиб ветеран АТО Денис Лучищак, который поехал заработать деньги на обучение своей сестры

Об этом на странице в Facebook написал его близкий друг Николай Депутат.

“Денис - участник АТО, волонтер. 6 марта исполнилось 23 года. Поехал в Польшу для того, чтобы заработать средства на обучение для своей младшей сестры, которая в этом году заканчивает 11 класс. Семья живет без отца”, - написано в соцсети.

Причины смерти Лучищака пока неизвестны, ведется следствие.

 

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