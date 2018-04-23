В ПАСЕ приняли ряд неотложных шагов из-за коррупционного скандала
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
Бюро приняло решение пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или нарушавшим кодекс поведения Ассамблеи или которые отказались сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.
Кроме того, Комитету по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов предложено рассмотреть дальнейшие возможные действия.
Комитет также должен обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций по этической структуре Ассамблеи, изложенных в докладе, который подтвердил системную коррупцию в ПАСЕ.
Ранее стало известно, что президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ Чезар Флорин Преда прекратил исполнение обязанностей в связи с тем, что его фамилия фигурирует в отчете о случаях коррупции среди членов ПАСЕ.
- Напомним, 22 апреля внешняя следственная группа обнародовала свой отчет, в котором подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ.
- Также сегодня ПАСЕ отказалась от дебатов о незаконных выборах Путина в Крыму и отравлениях в Солсбери.