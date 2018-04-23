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В ПАСЕ приняли ряд неотложных шагов из-за коррупционного скандала

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло ряд неотложных мер из-за коррупционного скандала

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Бюро приняло решение пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, чье поведение было признано группой по расследованию неэтичным или нарушавшим кодекс поведения Ассамблеи или которые отказались сотрудничать с органом расследования, чтобы немедленно прекратить их деятельность в рамках Ассамблеи.

Кроме того, Комитету по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов предложено рассмотреть дальнейшие возможные действия.

Комитет также должен обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций по этической структуре Ассамблеи, изложенных в докладе, который подтвердил системную коррупцию в ПАСЕ.

Ранее стало известно, что президент группы Европейской народной партии в ПАСЕ Чезар Флорин Преда прекратил исполнение обязанностей в связи с  тем, что его фамилия фигурирует в отчете о случаях коррупции среди членов ПАСЕ.

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