В Никарагуа массовые протесты: в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 25 человек

23 апреля, 2018, 10:26

Число погибших во время столкновений демонстрантов с полицией во время антиправительственных демонстраций в Никарагуа возросло до 25 человек

Кроме того, еще более 100 получили ранения, передает DW.

Как сообщается, столкновения демонстрантов с полицией происходят сразу в нескольких городах, в том числе в столице страны Манагуа.

Массовые протесты в Никарагуа начались 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения выплат.