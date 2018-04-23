В КНДР автобус с китайскими туристами упал с моста. Погибли 36 человек

23 апреля, 2018, 12:51

В северокорейской провинции Хванхэ-Пукто автобус с китайскими туристами упал с моста. В результате происшествия погибли более трех десятков людей

Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан, передает ТАСС.

"Всего погибло 36 человек, из них 32 - граждане Китая. Еще четыре - северокорейские жители. Двое пострадавших из КНР получили тяжелые травмы, ситуация крайне тяжелая", - отметил Лу Кан.

Детали инцидента выясняют.

Происшествие случилось в провинции, которая граничит с Южной Кореей и является популярным туристическим местом.

Известно, что причиной происшествия могли стать плохие погодные условия, поскольку в этот день был сильный дождь и порывы ветра. Кроме того, на дороге проводят масштабные ремонтные работы.