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В Гааге рассматривают апелляцию экс-лидера боснийских сербов Караджича, которого признали виновным в геноциде и военных преступлениях


фото: Sputnik
Гаагский суд ООН начал процесс по рассмотрению апелляции бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор в 40 лет заключения

Об этом сообщает “Радио Свобода".

В 2016 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил к 40 годам заключения экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича за геноцид и военных преступлениях. В частности, его признали виновным в резне в городе Сребренице в 1995 году.

В апелляционном суде Караджич пытается доказать, что в его деле были допущены ошибки, и требует нового суда.

Более 100 000 человек погибли, а около 2,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома во время войны в Боснии 1992-1995 годов. Резня в Сребренице, в результате которой 1995 были убиты около восьми тысяч мусульманских мужчин и мальчиков, считается самым массовым убийством в Европе после Второй мировой войны.

Президент судебного трибунала по военным преступлениям Организации Объединенных Наций Теодор Мерон заявил в феврале о том, что апелляции на приговор будут рассмотрены Механизмом международных уголовных трибуналов, который занимается рассмотрением дел о военных преступлениях на Балканах и в Руанде.

Во время двухдневных слушаний прокуроры также пытаются обжаловать приговор Караджичу в 40 лет, заменив его на пожизненное заключение. Ожидается, что до конца года окончательное решение по апелляции Караджича будет принято.

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