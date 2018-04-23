В Египте нашли бюст римского императора Марка Аврелия и святилище, которому 2,7 тыс. лет
О находке сообщили 22 апреля в министерстве по охране древних памятников Египта, передает DW.
Древнее святилище бога плодородия и потустороннего Осириса — Птицу относят к временам так называемой Эфиопской династии. Святилище было найдено на юге Египта, во время раскопок в храме поселка Карнак, неподалеку от города Луксор (около 270 м от Хургады).
Среди находок — набор глиняной посуды, нижняя часть статуи бога в сидячей позе и каменная панель, где изображен жертвенный стол с бараном и гусем.
Святилище было найдено недалеко от храма Амон Ра — главного религиозного сооружения Древнего Египта.
Бюст римского императора Марка Аврелия нашли на раскопках Храма в Ком-Омбо возле Асуану. В Египте скульптуры римских императоров — это редкость, поэтому бюст считается уникальным.
Марк Аврелий был при власти в 161 — 180 гг. до н.э. Считается одним из “пяти хороших императоров”: его достижения высоко ценят как в политике, так и философии. Он исповедовал стоицизм и написал научную работу “Размышления о самом себе”. Во время правления Марка Аврелия римляне получили контроль над Месопотамией и Арменией. Император вел борьбу с сарматскими и германскими племенами, подавлял восстание в Египте.
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