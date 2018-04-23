В Бельгии на 20 лет осудили террориста, причастного к убийству 130 человек в Париже

23 апреля, 2018, 17:28

В Бельгии к 20 годам тюремного заключения приговорили Салаха Абдесалама, единственного подозреваемого, который выжил после совершения теракта в Париже 13 ноября 2015 года

Об этом сообщает BBC.

Приговор Абдесаламу вынесли в деле о перестрелке с бельгийской полицией 15 марта 2016 года - четыре месяца после терактов в Париже. Через два дня после перестрелки его арестовали.

Во Франции Салаху Абдесаламу заочно объявили обвинения в причастности к серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Публично Абдесалам эти обвинения пока никак не комментировал.