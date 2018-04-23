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В Бельгии на 20 лет осудили террориста, причастного к убийству 130 человек в Париже

В Бельгии к 20 годам тюремного заключения приговорили Салаха Абдесалама, единственного подозреваемого, который выжил после совершения теракта в Париже 13 ноября 2015 года

Об этом сообщает BBC.

Приговор Абдесаламу вынесли в деле о перестрелке с бельгийской полицией 15 марта 2016 года - четыре месяца после терактов в Париже. Через два дня после перестрелки его арестовали.

Во Франции Салаху Абдесаламу заочно объявили обвинения в причастности к серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Публично Абдесалам эти обвинения пока никак не комментировал.

  • В марте 2016 года в Брюсселе полицейские организовали рейд в квартире, где скрывался Абдеслам. В ответ, мужчины в квартире начали стрелять, в результате чего несколько правоохранителей были ранены.
  • 18 марта 2016 года, после четырех месяцев пребывания, Абдеслама арестовали. Он – единственный выживший участник террористической группы, которая совершила нападения 13 ноября 2015 года в Париже и пригороде Сен-Дени, в результате которых погибли 130 человек.
  • Во время допросов террорист отказался свидетельствовать и сотрудничать со следствием. По утверждениям прокуроров, он был главным поставщиком технических средств для террористов и координировал серию атак в Париже.
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