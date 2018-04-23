В Австралии старый пес спас 3-летнюю девочку: согрел в чаще и привел помощь

23 апреля, 2018, 09:51

Старого пса начали называть героем после того, как он остался в лесу на ночь с пропавшей трехлетней девочкой, а потом привел к ней людей

Об этом пишет BBC.

Девочка Аврора ушла из своего дома в Квинсленде и исчезла 20 апреля около 15 00. Как оказалось, за ней последовал 17-летний пес Макс, который является частично глухим и слепым.

Домашний питомец пробыл с девочкой 16 часов, прежде чем их нашли родственники.

Бабушка Авроры Лейса Мари Беннетт сказала, что слышала, как девочка громко кричала, находясь на расстоянии около 2 км от дома.

"Я поднялась на гору и когда дошла до вершины, пес подбежал ко мне и повел меня прямо к девочке", - сказала она австралийской телекомпании.

Родственники говорят, что Аврора и пес приютились под камнем, поскольку температура опустилась до +15 градусов. Для поисков девочки организовали операцию, в которой принимали участие более 100 спасателей и добровольцев.

Правоохранители похвалили действия Макса и назвали его почетным полицейским псом. "Я представляю, насколько трехлетний ребенок был напуган, поскольку вокруг ночь и очень холодно", - сказал инспектор Крэйг Берри.

"Собака была хорошей компанией для ребенка и согревала ее своим теплом. Это положительно", - добавил он.

Старые собаки особенно ценят человеческий контакт, говорит профессор Пол Криви из Сиднея, который изучает поведение животных. Он считает это одной из причин, почему Макс остался с девочкой.

По словам профессора, собака почувствовала, что девочка в беде.

"Если маленькая девочка заплакала, то, скорее всего, собака отреагирует на это и начнет ее утешать", - сказал он BBC.