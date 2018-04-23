В Армении полномочия главы правительства будет исполнять вице-премьер Карен Карапетян

23 апреля, 2018, 17:55

В Армении после объявления о внеочередной отставке премьер-министра Сержа Саргсяна провели внеочередное заседание правительства под председательством первого вице-премьера Карена Карапетяна

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении, передает hromadske.

"На внеочередном заседании, согласно ч. 14 ст. 7 закона Армении "О структуре и функционировании правительства" и на основании заявления премьер-министра Сержа Саргсяна, премьер-министр заявил о невозможности выполнения полномочий.

Согласно пункту 5 приложения к указу N 412-L премьер-министра Республики Армения от 21 апреля 2018 года "Об определении порядка замены премьер-министра в случае отсутствия и невозможности выполнения полномочий премьер-министра Украины полномочия премьер-министра исполняет первый заместитель премьер-министра", - говорится в сообщении.

Следовательно, полномочия премьер-министра перешли к главе правительства Карен Карапетян.

Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.

Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.