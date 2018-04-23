В Армении полномочия главы правительства будет исполнять вице-премьер Карен Карапетян
Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении, передает hromadske.
"На внеочередном заседании, согласно ч. 14 ст. 7 закона Армении "О структуре и функционировании правительства" и на основании заявления премьер-министра Сержа Саргсяна, премьер-министр заявил о невозможности выполнения полномочий.
Согласно пункту 5 приложения к указу N 412-L премьер-министра Республики Армения от 21 апреля 2018 года "Об определении порядка замены премьер-министра в случае отсутствия и невозможности выполнения полномочий премьер-министра Украины полномочия премьер-министра исполняет первый заместитель премьер-министра", - говорится в сообщении.
Следовательно, полномочия премьер-министра перешли к главе правительства Карен Карапетян.
Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противниках Саргсяна по состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.