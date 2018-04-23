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В Англии назвали лучшего футболиста сезона


фото: REUTERS
Лучшим футболистом чемпионата Англии стал египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах

Об этом сообщает Ассоциация футболистов-профессионалов в twitter.

25-летний Салах опередил в голосовании вратаря Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), полузащитников Кевина де Брюйне, Лероя Сане и Давида Сильву (все - "Манчестер Сити"), форварда Гарри Кейна ("Тоттенхэм").

 

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