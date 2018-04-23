В Англии назвали лучшего футболиста сезона
23 апреля, 2018, 13:20
Лучшим футболистом чемпионата Англии стал египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах
Об этом сообщает Ассоциация футболистов-профессионалов в twitter.
25-летний Салах опередил в голосовании вратаря Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), полузащитников Кевина де Брюйне, Лероя Сане и Давида Сильву (все - "Манчестер Сити"), форварда Гарри Кейна ("Тоттенхэм").
Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the men's PFA Players’ Player of the Year #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.
- Салах в нынешнем сезоне сыграл в Премьер-лиге 33 матча, забил 31 гол и отдал 10 результативных передач.
- Чемпионат Англии досрочно выиграл "Манчестер Сити", в составе которого титул получил украинский полузащитник Александр Зинченко.
- "Ливерпуль" занимает в турнирной таблице третье место, в Лиге чемпионов клуб сыграет в полуфинале с итальянской "Ромой".