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В Афганистане от нападений талибов погибли 16 силовиков


фото: REUTERS
По меньшей мере 16 афганских солдат и полицейских были убиты в результате двух нападений в провинции Бадгис на западе Афганистана в ночь на понедельник

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на источник в силовых структурах.

Так, девять военных погибли во время атаки талибов на КПП в городе Калаи-Нау. Еще семеро полицейских погибли во время нападения на полицейский пост в районе Кадс.

Дополнительные детали нападения не приводятся.

Местная власть не комментирует нападения.

Напомним, 22 апреля произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барчи города Кабул.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

В результате взрыва погибли 57 человек, более 120 получили ранения.

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