В аэропорту Одессы поймали наркокурьера-иностранца с кокаином на $400 тыс.

23 апреля, 2018, 10:47

СБУ задержала в Одесском международном аэропорту иностранного наркокурьера, который имел при себе 4 кг кокаина

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала. Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину из одной из стран Ближнего Востока, спецслужащие изъяли два пакета с порошком белого цвета, спрятанных в личных вещах.

Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин. По данным СБУ, стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет $400 тыс.

Открыто производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств). Приморский райсуд Одессы арестовал наркокурьера, оставив ему возможность внесения залога в 5 млн грн.