В аэропорту Одессы поймали наркокурьера-иностранца с кокаином на $400 тыс.
23 апреля, 2018, 10:47
СБУ задержала в Одесском международном аэропорту иностранного наркокурьера, который имел при себе 4 кг кокаина
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала. Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину из одной из стран Ближнего Востока, спецслужащие изъяли два пакета с порошком белого цвета, спрятанных в личных вещах.
Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин. По данным СБУ, стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет $400 тыс.
Открыто производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств). Приморский райсуд Одессы арестовал наркокурьера, оставив ему возможность внесения залога в 5 млн грн.