Украина входит в топ-10 стран-доноров мигрантов в мире. Сколько украинцев находится заграницей

23 апреля, 2018, 20:56

По оценкам, количество трудовых мигрантов из Украины достигает 4 млн человек, между тем за пределами страны может находиться около 2,6-2,7 млн человек

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

Сейчас Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам число трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, одновременно за пределами страны может находиться около 2,6-2,7 млн человек.

Наиболее мощный фактор - экономический, украинцы ищут высшей оплаты труда. Миграционный поток сейчас носит маятниковый, краткосрочный характер: большинство трудовых мигрантов зарабатывают деньги заграницей и предпочитают вернуться обратно в Украину.

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"Безусловно, аннексия Крыма и развертывание военных действий на Донбассе также повлияли на миграцию украинцев. Эти обстоятельства, соединенные с упрощением законодательства в странах Восточной Европы, изменили структуру миграционных потоков. Хотя Россия - все еще один из самых популярных миграционных направлений, с 2014 года миграционный поток изменил направление из России в Польшу. в целом, по 2014-2016 годы украинцы начали ездить в западном направлении на 42% чаще, а количество мигрантов, которые официально выезжали на заработки, выросло втрое ", - говорится в исследовании.

Отмечается, что самым заметным положительным фактором внешней трудовой миграции украинцев является то, что большинство заработанных за рубежом средств возвращаются в Украину. Эти средства поддерживают курс национальной валюты и финансируют потребление домохозяйств.

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К наиболее значимым негативным факторам авторы отнесли дисбалансы на рынке труда, повышенные ожидания работников по размерам заработной платы, возможное углубление неравенства в доходах между домохозяйствами, неэффективное использование государственных средств на социальную защиту.

"Украине нужно разработать эффективную политику в сфере миграции, чтобы иметь возможность сделать последствия более управляемыми. Разработка политики должна базироваться на достоверных статистических данных. Следовательно, первоочередной задачей государства должно быть совершенствование базы знаний о миграционных потоках, что требует межведомственной и межрегиональной координации усилий", - подчеркивается в исследовании.