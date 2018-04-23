 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина проиграла Эстонии на чемпионате мира по хоккею


фото: wmib2018.iihf.hockey
Во 2-м туре чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А сборная Украины проиграла команде Эстонии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На турнире, который проходит в литовском городе Каунас, украинцы проиграли эстонцам со счетом 0:2. Соперники забросили две шайбы в первом периоде. Отличились Роберт Рооба и Вадим Васьонкин.

В стартовый игровой день сборная Украины нанесла поражение Румынии - 3:0.

Также соперниками сборной Украины на чемпионате мира станут команды Литвы, Японии и Хорватии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать