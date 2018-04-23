Украина проиграла Эстонии на чемпионате мира по хоккею
23 апреля, 2018, 14:40
Во 2-м туре чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А сборная Украины проиграла команде Эстонии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На турнире, который проходит в литовском городе Каунас, украинцы проиграли эстонцам со счетом 0:2. Соперники забросили две шайбы в первом периоде. Отличились Роберт Рооба и Вадим Васьонкин.
В стартовый игровой день сборная Украины нанесла поражение Румынии - 3:0.
Также соперниками сборной Украины на чемпионате мира станут команды Литвы, Японии и Хорватии.
- На прошлой неделе юниорская сборная Украины по хоккею U-18 неожиданно выиграла чемпионат мира в дивизионе 1B, который проходил в Киеве.
Читайте также
-
-
-
-
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви