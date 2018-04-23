Ученые записали альбом "Mezzanine" группы Massive Attack на ДНК

Об этом пишет Futurism.

В отличие от кода, хранящегося в кремнии, данные, хранящиеся в ДНК, не будут деградировать в течение тысяч лет. И ДНК может запросто хранить намного больше данных - до одного миллиарда терабайт данных на грамм.

Чтобы сжать данные о цепи ДНК, сначала нужно перевести их из двоичных (0s и 1s) на четыре нуклеотидных основания ДНК (A, T, G, C). Затем исследователи должны синтезировать молекулы ДНК (очень сложный процесс), которые прекрасно сохраняют эту последовательность.

После этого последовательности записываются на эти молекулы. После обезвоживания в правильных условиях молекулы могут сохраняться тысячи лет.

При этом пока невозможно начать массово записывать данные на ДНК, поскольку это слишком дорогостоящий и длительный процесс.