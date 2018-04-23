Ученые изобрели татуировки, которые диагностируют рак

23 апреля, 2018, 10:11

Швейцарские ученые анонсировали разработку небольшой татуировки, которая темнеет в случае повышения содержания гиперкальциемии в крови. Чаще всего этот показатель связан с развитием онкологических заболеваний

Об этом говорится в издании Science Translational Medicine.

Татуировка состоит из специальных клеток, которые реагируют на уровень кальция. Разработка уже прошла проверку, и удачно показала себя в 9 из 10 случаев - темнела практически сразу на больных испытуемых. Действенность татуировки исследователи проверяли на мышах.

Авторы замеряли динамику выработки меланина при различных концентрациях ионов кальция, а также проверили "живучесть" родинки. Выяснилось, что для ее эффективной работы необходимо, чтобы она была заметна длительное время - обычно меланин сохраняется в клетках несколько недель.

На первом этапе тестирования, чтобы выяснить, будет ли пигмент сохраняться так же долго в искусственно созданных клетках, ученые полгода подержали их при комнатной температуре и убедились, что меланин в них сохраняется.

Исследователи надеются, что в будущем татуировка поможет людям самостоятельно отслеживать состояние здоровья.

Пока что эта разработка - только прототип будущего сенсора. Из недостатков татуировки его создатели выделяют то, что время его жизни и действия составляет не более года. После этого ее нужно будет менять.

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