Ученые изобрели татуировки, которые диагностируют рак
Об этом говорится в издании Science Translational Medicine.
Татуировка состоит из специальных клеток, которые реагируют на уровень кальция. Разработка уже прошла проверку, и удачно показала себя в 9 из 10 случаев - темнела практически сразу на больных испытуемых. Действенность татуировки исследователи проверяли на мышах.
Авторы замеряли динамику выработки меланина при различных концентрациях ионов кальция, а также проверили "живучесть" родинки. Выяснилось, что для ее эффективной работы необходимо, чтобы она была заметна длительное время - обычно меланин сохраняется в клетках несколько недель.
На первом этапе тестирования, чтобы выяснить, будет ли пигмент сохраняться так же долго в искусственно созданных клетках, ученые полгода подержали их при комнатной температуре и убедились, что меланин в них сохраняется.
Исследователи надеются, что в будущем татуировка поможет людям самостоятельно отслеживать состояние здоровья.
Пока что эта разработка - только прототип будущего сенсора. Из недостатков татуировки его создатели выделяют то, что время его жизни и действия составляет не более года. После этого ее нужно будет менять.
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- Исследователи из Медицинской школы Стэнфорда недавно обнаружили, что активация T-лимфоцитов в злокачественных опухолях уничтожает раковые клетки и позволяет бороться даже с отдаленными метастазами. Суть метода заключается в одновременной инъекции двух иммуностимулирующих агентов непосредственно в опухоль.
- Также существуют доказательства, что еда на вашей тарелке может влиять на разрастание рака или появление метастазов (распространение рака на другие части тела), считают британские ученые из Кембриджа.
- Группа выпускников Университета Макмастера в Канаде разработала прототип недорогого детектора рака кожи, который диагностирует заболевания по разнице температур.