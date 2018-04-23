Ученые создали сверхмощный 3D-микроскоп и показали, как работают иммунные клетки
Об этом пишет Engadget.
Используя новое устройство и инновационные методы освещения, ученые смогли в 10 раз лучше, чем раньше, рассмотреть взаимодействие иммунных клеток рыбки Данио.
Издание отмечает, что с помощью этой технологии гарвардские иммунологи уже выдвинули несколько новых гипотез о том, как функционируют одни из мельчайших клеток в живом организме.
Кроме микроскопа, ученые используют новую систему освещения - "латентную световую микроскопию", что выделяет короткие лучи света, которые не успевают повредить мелкие клетки.
"Его можно использовать для изучения практически любой проблемы в биологической системе или организме, которую я только могу придумать", - прокомментировал соавтор исследования и профессор Гарварда Томас Кирхгаузен.
"Это все очень похоже на "Звездный путь", честно говоря. И мы даже не знаем, что сейчас спрашивать, потому что мы никогда не видели биологию с таким уровнем детализации", - подтвердил профессор Гарварда Гокул Упадхьяюла.
Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития
- Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни
- Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции для создания нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу
- Генетики из лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе с помощью технологии генного редактирования CRISPR пытаются заставить быка давать только мужское потомство.
- Исследователь из Лондонского университета объяснил, почему некоторые люди могут слышать звуки там, где их на самом деле нет, и человек воспринимает только зрительную информацию - например, на анимированных изображениях.