Ученые создали сверхмощный 3D-микроскоп и показали, как работают иммунные клетки

23 апреля, 2018, 11:05

Ученые из Гарварда и Медицинского института Говарда Хьюза разработали новый 3D-микроскоп, который позволяет в мельчайших деталях наблюдать за функционированием иммунных клеток

Об этом пишет Engadget.

Используя новое устройство и инновационные методы освещения, ученые смогли в 10 раз лучше, чем раньше, рассмотреть взаимодействие иммунных клеток рыбки Данио.

Издание отмечает, что с помощью этой технологии гарвардские иммунологи уже выдвинули несколько новых гипотез о том, как функционируют одни из мельчайших клеток в живом организме.

Кроме микроскопа, ученые используют новую систему освещения - "латентную световую микроскопию", что выделяет короткие лучи света, которые не успевают повредить мелкие клетки.

"Его можно использовать для изучения практически любой проблемы в биологической системе или организме, которую я только могу придумать", - прокомментировал соавтор исследования и профессор Гарварда Томас Кирхгаузен.

"Это все очень похоже на "Звездный путь", честно говоря. И мы даже не знаем, что сейчас спрашивать, потому что мы никогда не видели биологию с таким уровнем детализации", - подтвердил профессор Гарварда Гокул Упадхьяюла.

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