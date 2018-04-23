 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые создали сверхмощный 3D-микроскоп и показали, как работают иммунные клетки

Ученые из Гарварда и Медицинского института Говарда Хьюза разработали новый 3D-микроскоп, который позволяет в мельчайших деталях наблюдать за функционированием иммунных клеток

Об этом пишет Engadget.

Используя новое устройство и инновационные методы освещения, ученые смогли в 10 раз лучше, чем раньше, рассмотреть взаимодействие иммунных клеток рыбки Данио.

Издание отмечает, что с помощью этой технологии гарвардские иммунологи уже выдвинули несколько новых гипотез о том, как функционируют одни из мельчайших клеток в живом организме.

Кроме микроскопа, ученые используют новую систему освещения - "латентную световую микроскопию", что выделяет короткие лучи света, которые не успевают повредить мелкие клетки.

"Его можно использовать для изучения практически любой проблемы в биологической системе или организме, которую я только могу придумать", - прокомментировал соавтор исследования и профессор Гарварда Томас Кирхгаузен.

"Это все очень похоже на "Звездный путь", честно говоря. И мы даже не знаем, что сейчас спрашивать, потому что мы никогда не видели биологию с таким уровнем детализации", - подтвердил профессор Гарварда Гокул Упадхьяюла.

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать