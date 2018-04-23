Убийство подростка на Закарпатье: прокуратура добилась ареста подозреваемого
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Прокуратура обжаловала решение Ужгородского горрайонного суда от 5 апреля, по которому юношу отпустили домой, в Апелляционном суде Закарпатской области.
На заседании прокурор подчеркнул, что суд не имел права отпускать парня, поскольку тот должен был содержаться под стражей до 13 апреля.
Поэтому Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 13 мая, отменив предыдущее решение.
Сейчас в рамках досудебного расследования подозреваемого направят в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Преступление квалифицируется по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Согласно санкции данной статьи, юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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