Сидячая жизнь вредна, как курение: Супрун рассказала, как офисным работникам держать организм в тонусе
Советы она написала на своей странице в Facebook, утверждая, что сидячий образ жизни влияет на организм так же негативно, как и курение.
"По данным исследований, длительное сидение и отсутствие активности связаны с повышением риска возникновения и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, проблем с опорно-двигательным аппаратом, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака. Более того, малоподвижный образ жизни является причиной 9% преждевременной смертности среди всего населения мира", - пишет Супрун.
Чтобы уменьшить негативное влияние популярного в настоящее время "маршрута" от транспорта до офисного стула, от обеденного перерыва за столом до удобного дивана вечером, Супрун предлагает:
- Меняйте маршрут на работу или наоборот.
Прогуливайтесь или проезжайте на велосипеде хотя бы часть пути. Вы можете
выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса.
- Прекращайте сидение каждые 30 минут.
Не ждите, пока у вас возникнет дискомфорт, боль в спине или мышечный спазм.
Просто встаньте из-за стола и потянитесь. Чтобы не забывать делать активный
перерыв, используйте таймер на телефоне или другом гаджете.
- Обращайте внимание на позицию, в которой вы сидите. Старайтесь не перегружать позвоночник, наклоняясь слишком близко или далеко от монитора. Оптимальная позиция – экран на уровне глаз, обе ноги свободно стоят на полу, грудная клетка открыта. Также не скрещивайте ноги, это может препятствовать нормальному кровообращению.Если пишете, то предплечья должны оставаться на столе.
- Используйте каждую возможность для дополнительной активности. Разговаривайте по телефону стоя, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, ходите пешком по эскалатору, обсуждайте идеи с коллегами во время прогулки.
Также она добавила несколько полезных ссылок с советами, которые помогут оставаться подвижными даже на рабочем месте:
- Анимированный гайд с упражнениями: https://bit.ly/2vfYRgw
- Рекомендации и упражнения от Национальной службы здравоохранения
Великобритании: https://bit.ly/2AkdMZ6
- Креативная анимация с упражнениями от Washington Post
https://wapo.st/1NlkuwV
- Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что сидение на холодной поверхности не приводит к циститу.
- Супрун также объяснила, как действует гормональная контрацепция и как правильно ею пользоваться.