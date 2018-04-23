Сидячая жизнь вредна, как курение: Супрун рассказала, как офисным работникам держать организм в тонусе

23 апреля, 2018, 13:13

Глава МЗ Ульяна Супрун объяснила, что делать людям, которые работают в офисе и у которых нет времени на регулярные тренировки

Советы она написала на своей странице в Facebook, утверждая, что сидячий образ жизни влияет на организм так же негативно, как и курение.

"По данным исследований, длительное сидение и отсутствие активности связаны с повышением риска возникновения и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, проблем с опорно-двигательным аппаратом, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака. Более того, малоподвижный образ жизни является причиной 9% преждевременной смертности среди всего населения мира", - пишет Супрун.

Чтобы уменьшить негативное влияние популярного в настоящее время "маршрута" от транспорта до офисного стула, от обеденного перерыва за столом до удобного дивана вечером, Супрун предлагает:

Меняйте маршрут на работу или наоборот.

Прогуливайтесь или проезжайте на велосипеде хотя бы часть пути. Вы можете

выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса.

Прогуливайтесь или проезжайте на велосипеде хотя бы часть пути. Вы можете выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса. Прекращайте сидение каждые 30 минут.

Не ждите, пока у вас возникнет дискомфорт, боль в спине или мышечный спазм.

Просто встаньте из-за стола и потянитесь. Чтобы не забывать делать активный

перерыв, используйте таймер на телефоне или другом гаджете.

Не ждите, пока у вас возникнет дискомфорт, боль в спине или мышечный спазм. Просто встаньте из-за стола и потянитесь. Чтобы не забывать делать активный перерыв, используйте таймер на телефоне или другом гаджете. Обращайте внимание на позицию, в которой вы сидите . Старайтесь не перегружать позвоночник, наклоняясь слишком близко или далеко от монитора. Оптимальная позиция – экран на уровне глаз, обе ноги свободно стоят на полу, грудная клетка открыта. Также не скрещивайте ноги, это может препятствовать нормальному кровообращению.Если пишете, то предплечья должны оставаться на столе.

. Старайтесь не перегружать позвоночник, наклоняясь слишком близко или далеко от монитора. Оптимальная позиция – экран на уровне глаз, обе ноги свободно стоят на полу, грудная клетка открыта. Также не скрещивайте ноги, это может препятствовать нормальному кровообращению.Если пишете, то предплечья должны оставаться на столе. Используйте каждую возможность для дополнительной активности. Разговаривайте по телефону стоя, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, ходите пешком по эскалатору, обсуждайте идеи с коллегами во время прогулки.

Также она добавила несколько полезных ссылок с советами, которые помогут оставаться подвижными даже на рабочем месте:

- Анимированный гайд с упражнениями: https://bit.ly/2vfYRgw

- Рекомендации и упражнения от Национальной службы здравоохранения

Великобритании: https://bit.ly/2AkdMZ6

- Креативная анимация с упражнениями от Washington Post

https://wapo.st/1NlkuwV