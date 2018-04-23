Страны G7 заявили о намерении продолжать санкции против России
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МИД Канады.
"Министр Фриланд и министры иностранных дел G7 подтвердили наше общее уважение к международному порядку, который базируется на правилах, в частности о территориальном суверенитете. Санкции, введенные из-за неприемлемых действий России, будут продолжаться", - говорится в сообщении.
Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и согласования экономической политики. Во встречах также принимают участие другие страны Евросоюза, однако без права голосовать.
Minister Freeland and #G7 Foreign Ministers reaffirmed our shared respect for rules-based international order, including on territorial #sovereignty. Sanctions imposed on #Russia following its unacceptable actions in #Ukraine will continue. pic.twitter.com/f6n9sQ6MkS— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 22 апреля 2018 г.
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