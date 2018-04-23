Страны G7 заявили о намерении продолжать санкции против России

23 апреля, 2018, 07:45

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и главы МИД других стран Большой семерки заявили о необходимости продления санкций против России

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МИД Канады.

"Министр Фриланд и министры иностранных дел G7 подтвердили наше общее уважение к международному порядку, который базируется на правилах, в частности о территориальном суверенитете. Санкции, введенные из-за неприемлемых действий России, будут продолжаться", - говорится в сообщении.

Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и согласования экономической политики. Во встречах также принимают участие другие страны Евросоюза, однако без права голосовать.