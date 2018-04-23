США потребуют уничтожения ядерного потенциала КНДР для перехода к вопросу санкций

23 апреля, 2018, 10:38

Руководство США будет требовать от главы Северной Кореи Ким Чен Ына дать гарантии полного уничтожения ядерного потенциала

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

После этого начнется вопрос обсуждения отмены санкций против Северной Кореи.

"Когда президент говорит, что не повторит ошибок прошлого, это означает, что США не пойдут на уступки такие, как снятие санкций до того, как Северная Корея уничтожит свои ядерные программы", - сообщил источник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный кризис в Северной Корее еще далек от завершения.