СБУ обыскивает предприятие по производству двигателей "Мотор-Сич", - СМИ

23 апреля, 2018, 11:22

В Запорожье на предприятии "Мотор Сич" СБУ проводит обыски

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

Гитлянская подтвердила информацию о следственных действиях на предприятии. Также она заявила, что обыски проводят правоохранители из Киева.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на исследовательский центр по вопросам вооружений SIPRI (Швеция) писали, что в 2016 году Украина стала крупнейшим поставщиком военной техники в РФ.

СМИ обвинили "Мотор Сич" в поставках в 2016 году двигателей АИ-222 для российских учебно-боевых самолетов (УБС) Як-130.

В феврале 2017 года представители "Мотор Сичи" заявили, что не продают свою продукцию России.

В сентябре 2017 года СБУ заявила, что "Мотор Сич" за 4 года "отмыла" 350 миллионов гривень.