С 2014 года США предоставили Украине на безопасность почти $1 млрд, - посол

23 апреля, 2018, 10:19

За период с 2014 года США предоставили Украине почти $1 млрд на безопасную помощь

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает "Радио Свобода".

"Это, конечно, включает оборудование, и мы часто сосредотачиваемся на этом. Мы предоставляем много важного оборудования, включительно с приборами ночного видения, радарами и так далее, которые не только улучшают возможности, но также спасают жизни украинцев", - рассказала Йованович.

При этом посол подчеркнула, что по мнению американских генералов, военные учения, которые Украина проводит с участием военных США и других стран НАТО, является "важнейшей инвестицией".

"Несмотря на то что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, я думаю, что учения помогли усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась", - сказала посол.

По данным Минобороны Украины, с 2014 года военно-техническую помощь нелетальными средствами украинской армии предоставили около 20 государств, в том числе США, Канада, Чехия, Великобритания, Германия, Австралия. Лидером по объему помощи является США. Кроме приборов ночного видения, они передали Украине бронированные автомобили Humvee, радиостанций защищенной связи, контрбатарейные радары, системы беспилотных летательных аппаратов RQ-11 Raven и медицинское оборудование.

Напомним, оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине $350 млн военной помощи и возможность передачи летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В феврале 2018 года правительство США передало Вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения на $5,8 млн.